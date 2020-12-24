Turistlere yeni dalga uyarısı

KORONAVİRÜS ölümleri ile vaka sayılarının artması, Noel ve yılbaşının da gelmesi ile Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatil yapacakları uyardı. Bakan, Noel ile yılbaşı tatilinde Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerine gidenlere, "Tüm bu olan bitenden sonra gördüğüm Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'ye hâlâ çok sayıda memleket ve akraba ziyaretleri gerçekleşiyor" dedi.BAKAN, dönüşlerin pandemide yeni bir dalgaya yol açmamasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Almanya'da son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 962 olarak açıklandı. Toplam can kaybı 27 bin 968'e yükseldi. Günlük vaka sayısı ise 24 bin 740 olarak kayıtlara geçti. Ülkede, 100 bin kişi başına 414,1 vaka ile Saksonya Eyaleti başı çekti. FRANKFURT