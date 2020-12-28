Canımızı kime emanet edelim

Almanya'da son günlerde korkunç gelişmeler yaşanıyor. Polis şiddetinin ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri Wuppertal kentinde gerçekleşti. 22 yaşındaki başörtülü Sasskia D. adlı Müslüman Alman kadın, bebeği ile dişçiden çıktıktan sonra evine giderken polislerin şiddetine uğradı. Kadını maske takmadığı için çeviren polisler, 'Maskemi doktorda unuttum' dese de yere yatırıp kelepçeledi.KADININ çığlıklarını ve çocuğun ağlamasına aldırış etmeyen polisler, kadına ters kelepçe taktı, dakikalarca sırtına bastı. Çevredekilerin tepkisi üzerine kadını bırakan polisler, bir şey olmamış gibi davrandı ve 'Çevreyi rahatsız edecek şekilde çığlık attı. Sakinleştirmek için yere yatırıp kelepçeledik. Memurlardan birinin karnına yumruk attı' dedi. Kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.EBERSBACH şehrinde ise Masjid Al Madina isimli Pakistan kökenli imam, kimliği bilinmeyen iki kişi tarafından saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Stuttgart doğumlu 26 yaşındaki imamın eşi, bir alt geçit yakınlarında yanlarına iki kişinin yaklaştığını ve dövmeye başladıklarını anlattı. Genç imam kurtarılamazken eşi olayda hafif yaralandı. Polis, yeşil ceketli, şapkalı, 40-50 yaşlarında ve 1,75 m boyundaki saldırganı arıyor.