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Hakan’ın prensi yolda

Bir dönem yaşadıkları sıkıntılı süreçten sonra evliliklerine ikinci bir şans veren Hakan ve Sinem Çalhanoğlu çiftinin oğlu oluyor

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Hakan’ın prensi yolda
BU sezon İtalya'nın Milan takımında gösterdiği performans ile dünyanın gündemine oturan yıldız futbolcu, ekim ayında duyurdukları ikinci bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı. Çalhanoğlu, prensesimiz dediği kızı Liya'dan sonra ailelerine katılacak prensin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ünlü futbolcu, "Bugün küçük prensesime prens kardeş geleceğini öğrendik. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz" diyerek mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
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Hakan’ın prensi yolda
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