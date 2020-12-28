Hırsızı doğruca karakola götürdü

Almanya'nın Hannover kentinde yaptığı hırsızlıklarla polisi bıktıran ve yıllardır yakalanamayan "Fare" lakaplı Romanya asıllı 41 yaşındaki hırsız, son işinde yakalandı. Polisin yıllardır yakalayamadığı hırsızı Atila Talu (56) ismindeki Türk taksici yakaladı. Son işinde bir restorana giren hırsız, çaldığı malları mekanın sokağındaki gizli bir yere bıraktı. Aynı sokakta başka hırsızlıklar da gerçekleştirdi ve taksi çağırdı.ÇALDIĞI malları taksiye yükleyen hırsız, gitmek için bir adres verdi. Müşterisinin hareketlerinden şüphelenen ve çanta içindeki eşyaları da gören taksici Atila Talu, taksiyi polis karakolunun önüne çekti. Kendini bir anda karakol önünde bulan hırsız, kaçmaya kalktı ancak Talu, hırsızı yakalayıp polislere teslim etti. Karşılarında yıllardır peşinde oldukları hırsızı gören polisler Talu'ya teşekkür etti.POLİS, hırsızın çaldığı eşyaları sahiplerine teslim ederken, eşyalarına kavuşan bir restoran sahibi çift, Talu'yu restorana davet etti ve çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. Kırşehirli Talu, "14 yıllık taksiciyim. Taksiye binen insanların hareketlerinden ne olduklarını anlarım. Bir çanta dolusu eşyayla taksiye binen kişinin de hırsız olduğunu anladım. Şehir dışına çıkmak istiyordu. Onu çaktırmadan polis karakolunun önüne götürdüm. Ben vatandaşlık görevimi yaptım" dedi