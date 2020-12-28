Karagöz ve Hacivat internette sahnelecek

Almanya'da yaşayan Karagöz ve Hacivat ustası Ali Köken, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 10 aydır uzak kaldığı sahneye, sanal ortamda dönecek. Ocak, şubat ve mart aylarında internette yayınlayacağı gösterilerin ilkinde koronavirüs konusunu işleyeceğini söyleyen Köken, Karagöz ve Hacivat'ın maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkati çekeceğini belirtti. Talep üzerine 1999'da ilk kez Almanlara da Karagöz ve Hacivat oyunu sergilediğini ifade eden Köken, "3-4 oyun derken o yıldan bu yana Almanca oyunumu sergiliyorum" dedi.