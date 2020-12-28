Haberler Avrupa Haberleri Karagöz ve Hacivat internette sahnelecek

Karagöz ve internette sahnelecek

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Karagöz ve Hacivat internette sahnelecek
Almanya'da yaşayan Karagöz ve Hacivat ustası Ali Köken, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 10 aydır uzak kaldığı sahneye, sanal ortamda dönecek. Ocak, şubat ve mart aylarında internette yayınlayacağı gösterilerin ilkinde koronavirüs konusunu işleyeceğini söyleyen Köken, Karagöz ve Hacivat'ın maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkati çekeceğini belirtti. Talep üzerine 1999'da ilk kez Almanlara da Karagöz ve Hacivat oyunu sergilediğini ifade eden Köken, "3-4 oyun derken o yıldan bu yana Almanca oyunumu sergiliyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Karagöz ve Hacivat internette sahnelecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA