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Abisinin iliği Ayça’ya uydu

Hasta yatağından kalkıp Alman sevgilisiyle nikâh masasına oturan lösemi hastası Ayça’ya ikinci mutlu haber... Abisi Feridun Dörtoluklar’ın iliği, Ayça ile uyumlu çıktı

CENGİZ PARLAYAN
Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Abisinin iliği Ayça’ya uydu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan ve bir yıldır lösemi hastalığı ile mücadele eden Ayça Dörtoluklar Knüttel (23) için aranan uygun ilik bulundu. Hasta yatağından kalkıp Michael Knüttel ile bir süre önce evlenen Ayça'ya, abisi Feridun'un iliğinin uyduğu açıklandı. İliğin bir aydır incelemede olduğunu belirten Ayça, 'Haber beni sevinçten uçurdu' ifadelerini kullandı.

NAKİL İÇİN GÜN SAYIYOR
ŞU anda kanser hücrelerinin azalması için ilaç aldığını söyleyen Ayça, "Ocak ayı ortasında ilik nakli gerçekleşecek. Eğer kanser hücrelerinde ilaç tedavisiyle düşüş sağlanmazsa nakil mart ayına sarkacak. Uygun iliğin bulunduğunu öğrendiğimde sevinç çığlıkları attım. Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Hastalığım süresince hiç umudumu kaybetmemiştim" diye konuştu.

HAYATIMDA YENİ SAYFA AÇIYORUM
ESKİ sağlığına kavuşacak olmasından dolayı sevinçli olduğunu ifade eden Ayça, "Artık hastalığım boyunca beni yalnız bırakmayan eşim Michael ile yeni bir hayat sayfası açacağım" dedi. Ayça'nın ilk mutlu olduğu anın haberini SABAH manşetten vermişti.

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Abisinin iliği Ayça’ya uydu
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