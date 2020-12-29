Abisinin iliği Ayça’ya uydu

Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan ve bir yıldır lösemi hastalığı ile mücadele eden Ayça Dörtoluklar Knüttel (23) için aranan uygun ilik bulundu. Hasta yatağından kalkıp Michael Knüttel ile bir süre önce evlenen Ayça'ya, abisi Feridun'un iliğinin uyduğu açıklandı. İliğin bir aydır incelemede olduğunu belirten Ayça, 'Haber beni sevinçten uçurdu' ifadelerini kullandı.ŞU anda kanser hücrelerinin azalması için ilaç aldığını söyleyen Ayça, "Ocak ayı ortasında ilik nakli gerçekleşecek. Eğer kanser hücrelerinde ilaç tedavisiyle düşüş sağlanmazsa nakil mart ayına sarkacak. Uygun iliğin bulunduğunu öğrendiğimde sevinç çığlıkları attım. Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Hastalığım süresince hiç umudumu kaybetmemiştim" diye konuştu.ESKİ sağlığına kavuşacak olmasından dolayı sevinçli olduğunu ifade eden Ayça, "Artık hastalığım boyunca beni yalnız bırakmayan eşim Michael ile yeni bir hayat sayfası açacağım" dedi. Ayça'nın ilk mutlu olduğu anın haberini SABAH manşetten vermişti.