Polis korkusu psikoloji bozdu

AVUSTURYA'NIN başkenti Viyana'da terörle mücadele bahanesiyle 30 Müslüman aktivist ve akademisyenin evine yapılan baskınlarda, polisin orantısız şiddetine maruz kalan ailenin 12 yaşındaki çocuğu Mustafa A., baskın nedeniyle uyku bozukluğu gibi ciddi psikolojik sıkıntılar yaşadığını, hâlâ o gece yaşananların gözünde canlandığını söyledi.MUSTAFA A., "Polis, telsizden dışarıya 'hedef kişi görüldü' dedi, ben de 'hedef kişiden beni kastediyor' diye düşündüm. Annem, ağabeyim için 'oğlumu vurmayın', ağabeyim de 'annemi vurmayın' diye bağırıyordu. Operasyondan sonra sıklıkla uyku bozukluğu yaşadım, yaşananlar gözümün önüne geliyor, bağrışmaları, sesleri hâlâ duyuyorum" dedi. VİYANA