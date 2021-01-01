Hamilelik pozları sosyal medyayı salladı

6 YAŞINDA Lara isimli bir kızı olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Uzerli, doğum öncesi stüdyoya girdi. 8.5 aylık hamile olan ve yeni yılın ilk haftasında doğum yapacak oyuncu, özel fotoğrafçısına hamileliğinden pozlar verdi.Uzerli fotoğraflarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Karnı burnunda oyuncuyu takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Uzerli'nin fotoğrafları 10 dakika içinde 65 bin beğeni aldı.