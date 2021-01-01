Haberler Avrupa Haberleri Hamilelik pozları sosyal medyayı salladı

Hamilelik pozları sosyal medyayı salladı

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Meryem Uzerli, objektiflerin karşısına geçti. Uzerli’nin Instagram hesabında paylaştığı pozlar sadece 10 dakikada 65 bin beğeni aldı

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Hamilelik pozları sosyal medyayı salladı
6 YAŞINDA Lara isimli bir kızı olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Uzerli, doğum öncesi stüdyoya girdi. 8.5 aylık hamile olan ve yeni yılın ilk haftasında doğum yapacak oyuncu, özel fotoğrafçısına hamileliğinden pozlar verdi.

Uzerli fotoğraflarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Karnı burnunda oyuncuyu takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Uzerli'nin fotoğrafları 10 dakika içinde 65 bin beğeni aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamilelik pozları sosyal medyayı salladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA