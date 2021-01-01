Korona ırkçılığı patlattı

ALMANYA'DA Ayrımcılıkla Mücadele Ajansı, ırkçılık ile ilgili yeni verileri paylaştı, ortaya ürkütücü bir tablo çıktı. Ajans, bu yılın kasım ayı sonuna kadar ülkede 6 bin ırkçı ve ayrımcı saldırının kaydedildiğini duyurdu. Geçen yılki rakamın 3200 olması, durumun endişe verici hal aldığını ortaya koydu. Pandemi döneminde göçmenlerin günah keçisi ilan edildiği de vurgulandı.KORONAVİRÜS salgınının başında Asyalı görünen insanlara karşı ırkçılık ile ayrımcılığın arttığı, Asyalıların mağazalara girmelerinin engellendiği belirtildi. Türk ve Arap kökenlilerin de gerçekleştirdikleri düğünlerden sonra bulaş sayısını artırdığı şüphesi ile faşistlerin hedefi olduğuna dikkat çekildi. İstatistiklere yansımayan vakalar da dikkate alındığında durumun ciddi olduğu aktarıldı.ALMANYA'NIN Osnabrück kentinde internet üzerinden birbirlerine aşırı sağcı içerik gönderdikleri şüphesiyle biri emekli dört polisin evi arandı. Polisler, birbirlerine Nazi sembolleri ve yabancı düşmanı içerikli yüzlerce video ve fotoğraf göndermekle suçlandı. Polisler görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Düsseldorf Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir kadın polis de Whatsapp sohbet grubunda ırkçı paylaşım yaptığı için görevden alındı.ALMANYA'DA tutuklama emriyle aranan 475 aşırı sağcının olduğu ve halk arasında dolaşmaya devam ettiği bildirildi. Aranan kişilerin bir kısmının terör eylemlerine karıştığı tahmin ediliyor. Federal Hükümet raporuna göre, tutuklama kararı, sığınmacı yurtlarına, polise saldırı, şiddet eylemlerine karışma gibi suçlardan dolayı çıkartıldı.