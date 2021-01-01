Ölümler en üst seviyede

Koronavirüs Almanya'da rekor sayılara ulaşarak can almayı sürdürüyor. Ülkede bulaşıcı hastalıklar alanında çalışma yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede son 24 saatte 1129 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Toplam can kaybı 32 bin 107'ye yükselirken, son 24 saatte 22 bin 459 kişiye virüs tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi.ALMANYA'DA aşılama çalışması da sürerken Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı olanlara restoranların açılabileceğini söyledi. Daha önce aşı olanlara ayrıcalık tanınmaması yönünde görüş belirten Bakan, aşı olanlara restoranların açılabilmesinin hukuk açısından mümkün olduğunu belirtti. Spahn, devlet kurumlarının uygulamalarıyla özel alanın uygulama kararlarında fark olabileceğini belirtti. BERLİN