Aşıyı Türkiye’de üretebiliriz

Koronavirüs hızla yayılıp can almaya devam ederken virüs aşısına ilk onayı alan BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, aşı üretimi için yeni tesis arayışında olduklarını açıkladı. BioNTech bu arayıştayken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BioNTech ile Türkiye'de ortak üretim yapma konusunda görüşeceklerini bildirdi.TÜRKİYE'NİN yerli aşı konusundaki adımlarını anlatan ve TÜBİTAK'ın çalışmalarından söz eden Varank, "Mart ayından beri Uğur Hoca ile görüşüyoruz. Burada beraber iş yapmak için temastayız. TÜBİ- TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza 'Beraber üretim yapabilir miyiz?' diye görüşmesi için Almanya'ya gitmesi talimatı verdim. Türkiye iyi bir noktada" diye konuştu.VARANK, "Birlikte araştırma merkezi açma fikri bu görüşmelerden doğdu. Üretim kapasitelerinde bir kısıt var. Türkiye'de üretim yapabilir miyiz diye alternatifleri konuşacağız. Almanya açısından yasal engel yok. Fikri mülkiyetle ilgili kısıtlama var mı bilmiyorum. Hocamız bunları da tartışmak üzere gidiyor. Ortak Ar-Ge merkezi kurmak, kanser çalışmaları yapmak istiyor. Bunu bir yola soktuk" dedi.ALMANYA'NIN önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel, yeni yıldaki ilk kapak konusunu BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'ye ayırdı. Spiegel yazarı Steffen Klusmann, Şahin ve Türeci'yi 'Time' dergisine "yılın insanları" olarak önerdi.DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) de Pfizer- BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi. DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, "Bu, aşılara küresel erişim sağlamaya yönelik olumlu bir adım" dedi. Simao, ihtiyaç duyulan tüm ülkelere aşıların eşit şekilde dağıtımı için küresel çabaya ihtiyaç duyulduğunu da vurguladıBİLİM insanlarının kendisine umut verdiğini dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ile görüştüğünü yeni yıl mesajında vurguladı. Merkel, "Şirketlerinde 60 milletten insanın çalıştığını öğrendim. Hiçbir şey uluslararası iş birliğinin, çeşitlilikten kaynaklanan gücün ilerlemeyi sağladığını daha iyi gösteremez" dedi.BioNTech, şubat ayından itibaren Marburg'daki üretim tesisinde kendi geliştirdikleri aşıyı üretmeye başlayacaklarını duyurdu. Prof. Dr. Uğur Şahin, bu tesislerde yılın ilk yarısına kadar 250 milyon doz aşı üretmeyi planladıklarını söyledi. Aşı üretiminin çok kolay olmadığını söyleyen Şahin, "Sanki, tüm dünyada bugünden yarına aşı üretmeye müsait kullanılmayan birçok ilaç fabrikası var gibi düşünülüyor. Aspirin veya öksürük şurubu üretirken birden aşı üretelim diyemezsiniz. Üretimin artırılması için yeni şirketlerle müzakerelere devam diyoruz" diye konuştu