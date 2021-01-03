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Hoşgeldin 2021

’da yaşayan Türk kökenli ünlüler, dünyayı saran koronavirüsün gölgesinde 2021’i kutladı. Ünlülerin bu yılki tercihi evlerinden ve ailelerinden yana oldu

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Hoşgeldin 2021
Ünlü isimler, bu yıl yeni yılı koronavirüs tedbirlerinden dolayı kalabalık eğlenceler ya da partiler yerine evlerinde sade bir kutlamayla karşıladılar. Yılbaşını kutladıkları anları ve duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşan Avrupa'da yaşayan ünlüler, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, yeni yılda sürpriz bir paylaşımda bulundu. Kızlarının yüzünü ilk kez yayınlayan çift, paylaşımlarına, "Yeni yılınızı kutlar, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz" notunu düştü.
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Hoşgeldin 2021
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