Hoşgeldin 2021

Ünlü isimler, bu yıl yeni yılı koronavirüs tedbirlerinden dolayı kalabalık eğlenceler ya da partiler yerine evlerinde sade bir kutlamayla karşıladılar. Yılbaşını kutladıkları anları ve duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşan Avrupa'da yaşayan ünlüler, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, yeni yılda sürpriz bir paylaşımda bulundu. Kızlarının yüzünü ilk kez yayınlayan çift, paylaşımlarına, "Yeni yılınızı kutlar, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz" notunu düştü.