Yeni yılın ilk günü camiye saldırı

ALMANYA'NIN Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Sontheim'daki Fatih Camisi, iki hafta içerisinde ikinci kez saldırıya uğradı. Saldırgan, yılın ilk günü caminin önündeki bank ile camları kırdı, giriş kapısını zorladı. DİTİB Fatih Cami Derneği Başkanı Ali Özdemir, "Saldırı sabaha karşı gerçekleşmiş. Kar yağmıştı. Bisiklet ve ayak izlerinden bir kişi olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.SALDIRILARDAN endişe duyduğunu belirten Özdemir, "Son iki hafta içinde camimize yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Endişe duyuyoruz. Her iki olayda fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini istiyoruz. Camiye gelen polis inceleme yaptı ve soruşturma başlatıldı. 18 Aralık günü de camimiz saldırıya uğradı. Caminin duvarına haç çizildi ve tabelası boyandı" diye konuştu.