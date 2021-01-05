Ahmet’in sır ölümü

ALMANYA'NIN Langenfeld kentinde yaşayan ve cuma günü, arkadaşı ile buluşacağını söyleyip evden ayrılan 24 yaşındaki Ahmet Kıranlıoğlu'ndan haber alınamadı. Köln Başkonsolosluğu makam şoförü olan baba İsrafil Kıranlıoğlu, oğluna ulaşamayınca polise ve arkadaşlarına haber verdi. Sosyal medya üzerinden arayış başladı.AHMET'İN otomobili arkadaşları tarafından Köln'de bir köprü altında bulundu. Terk edilmiş araç incelenirken, acı haber 40 kilometre ötedeki Neuss kentinden geldi. Polise nehirde bir ceset olduğu ihbarı yapıldı. Cesedin üzerinden Ahmet Kıranlıoğlu'na ait kimlik çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ölen genç sevenlerini kedere boğdu.HENÜZ altı ay önce evlenen Kıranlıoğlu'nun meslek eğitimi yaptığı, ailesiyle sorunu olmadığı belirtildi. Evin tek oğlu olan ve yardımseverliği ile bilinen Erzincanlı gencin, aracında bir mektup bulunduğu da ifade edildi.