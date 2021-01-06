Ay sonuna dek kapalıyız

Almanya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının artması sonrası geçen ay ortasında alınan mağazaların kapatılması kararı ay sonuna kadar uzatıldı. Dün Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları telekonferans yoluyla bir araya geldi. Toplantıda temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazaların ay sonuna dek kapalı kalması üzerinde uzlaşıldı. Daha önce 10 Ocak'a kadar sürmesi planlanan önlemlere seyahat kısıtlaması da eklendi. 100 bin nüfusa göre son 7 gün içinde 200'ün üzerinde vaka görülen bölgelerde yaşayanların yarıçapı 15 km'lik daire dışında seyahat etmesi kısıtlandı. Ev ziyaretlerinin de bir kişi ile sınırlanması kararlaştırıldı. Okullar da yine ay sonuna dek kapalı kalacak./ BERLİN