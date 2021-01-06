Koronavirüs taksicileri zorda bıraktı: Perişan olduk

AİLE geçindirmek için zorlu bir mesleği seçen kadın taksiciler, "Korona döneminde müşteri sıkıntısı tavan yaptı. Geceleri neredeyse hiç müşteri taşıyamıyoruz. Sadece masraflarımızı çıkarma gayretindeyiz. Bu duruma uzun süre dayanamayız" dedi. Gelsenkirchen kentinde taksi şirketi sahibi olan Nezaket Aktaş, "Korona nedeniyle işte yüzde 90'lara varan düşüş yaşandı" diye konuştu.NEZAKET Aktaş, "Korona öncesinde günde yaklaşık 40 müşteri taşıyan taksiler şu anda 8 müşteri taşıyabiliyor. Üç şoförümü işten çıkarmak zorunda kaldım. Bir ay daha böyle giderse dayanamam. Taksici esnafı korona nedeniyle zorda. Aşılama çok daha hızlı yapılmalı ve hayat daha erken normale dönmeli. Bizim gibi zor durumda olan daha pek çok meslek grubu var. Kurallara uyup virüsü artık hayatımızdan çıkaralım" dedi.KÖLN'DE taksicilik yapan dört çocuk annesi Özen Aras (45), "Tüm gün sokaklarda dolaşıp iki, üç müşteri alabiliyoruz. Durakta 4 saat beklemek zorunda kalıyoruz. Bu dönemin de geçeceğine ve işlerin tekrar açılacağına yönelik umudumuzu kaybetmedik, ancak insanlar da böyle bir dönemde koronavirüsün yayılmaması için biraz gayret göstermeli ki eski günlerimize tez dönelim" diye görüş belirtti.