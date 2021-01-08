Gülcan Kamps mutluluk dağıtacak

Almanya'da bir dönem Viva müzik kanalının en popüler sunucularından olan Gülcan Kamps, yeniden televizyon ekranlarına döndü. Kamps fırınlar zincirinin veliahtı Sebastian Kamps ile evlendikten sonra televizyon ekranlarından ayrı kalan Gülcan, RTL televizyonunda daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam isteyen insanlar için program hazırlayıp sunmaya başladı. Gülcan'ın Eğitim Kampı adlı programda Gülcan, kilo sorunu olup da mutsuz olan kadınlara beslenme, zindelik, zihinsel eğitim gibi konularda uzman konuğu ile birlikte yardımcı olacak. FRANKFURT