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mutluluk dağıtacak

Evlenince televizyon ekranından uzak kalan , kilo sorunu yaşayan kadınların mutlu olmasını sağlayacak program ile geri dönüş yaptı

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Gülcan Kamps mutluluk dağıtacak
Almanya'da bir dönem Viva müzik kanalının en popüler sunucularından olan Gülcan Kamps, yeniden televizyon ekranlarına döndü. Kamps fırınlar zincirinin veliahtı Sebastian Kamps ile evlendikten sonra televizyon ekranlarından ayrı kalan Gülcan, RTL televizyonunda daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam isteyen insanlar için program hazırlayıp sunmaya başladı. Gülcan'ın Eğitim Kampı adlı programda Gülcan, kilo sorunu olup da mutsuz olan kadınlara beslenme, zindelik, zihinsel eğitim gibi konularda uzman konuğu ile birlikte yardımcı olacak. FRANKFURT
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Gülcan Kamps mutluluk dağıtacak
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