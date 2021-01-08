Korona Sağlık Bakanını yedi

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde kontrol altına alınamayan koronavirüs, Sağlık Bakanı Melanie Huml'i koltuğundan etti. Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU), Huml'in artık Avrupa Bakanı olarak görev yapacağını, yerine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Klaus Holetschek'in getirildiğini duyurdu. Daha önce SPD ve Yeşiller, korona testlerinde yaşanan skandaldan sonra bakanın istifasını istemişti.ÖTE yandan Robert Koch Enstitüsü, son verileri açıkladı ve 24 saat içerisinde 1070 kişinin yaşamını yitiriğini duyurdu. Pandemi başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 37 bin 607 kişiye ulaştı. Test sayısının az olmasına rağmen koronaya yakalanan hasta sayısının 26 bin 391 olarak tespit edildiği duyuruldu. Ülke genelinde, aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı ise 323 bin 431.Bakan Huml, Bavyera Eyaleti'nde ağustos ayında yurt dışından dönenlere uygulanan 44 bin korona testinin sonucu açıklanmadığı için, koronaya yakalanan yaklaşık 900 kişinin günlerce normal hayatına devam ettiği skandal nedeniyle tepkilerin hedefindeydi.