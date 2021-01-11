En pahalı misafirlik

Almanya'nın Hannover kentinde yaşayan bir Türk aile, koronavirüs kurallarını hiçe sayınca ağır para cezası ile karşı karşıya kaldı. Aile, 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak'a kadar haneye, ev halkı dışından en fazla bir kişinin alınması kuralını çiğnedi. Evinde birden fazla kişiyi misafir eden ev sahibine şikayet sonrası 10 bin euro, misafirlere ise 200'er euro ceza kesildi.ÜLKEDE son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 465 kişi daha yaşamını yitirdi. Robert Koch Enstitüsü, toplam can kaybının 40 bin 343'e yükseldiğini, 16 bin 946 yeni vaka görüldüğünü, aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının ise 334 bin 884 olduğunu açıkladı. Öte yandan bazı kentlerde yoğun koronavirüs ölümleri nedeniyle mezarlıklar doldu.