Bravo Poldi

Ünlü spiker Marcel Reif (71) tepki çeken konuşmasını ülkenin en çok izlenen spor programlarından "Doppelpass"ta yaptı. Reif, şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Borussia Dortmund'un futbolcularının performansıyla ilgili yorumunda, "Stuttgart maçından sonra 'Defans yapmasını beceremeyen bir takımız' eleştirisini yapan Reus ve Hummels gibi tecrübeli futbolculardı. Jön Türkler değil" diye konuştu.REIF'IN "Jön Türkler" ifadesini küçümseyen bir anlamda kullanmasına sosyal medyada anında tepki yağdı. Tepki gösterenlerden biri de Antalyaspor'da forma giyen ünlü futbolcu Lukas Podoslki oldu. Podolski, "Aptalca bir ifade. Bir dahakine çeneni kapatsan daha iyi olur" diyerek, Reif'a ağzının payını verdi. Ünlü futbolcunun tepkisi binlerce kişi tarafından beğenildi.MARCEL Reif ise "Jön Türkler kelimesini bazen kullandığımı itiraf etmeliyim. Ama bu ırkçı bir vurguya mı sahip? Eğer bir şeyler kaçırıyorsam lütfen bana biri yardımcı olsun. Eğer birilerinin duygularını rencide ettiysem, özür dilerim" dedi. Ancak buna rağmen programın sponsoru olan Check24 şirketi, program yapımcıları ile bir görüşme yapılacağını duyurdu. Şirket, "Biz her türlü ayrımcılığa karşıyız" dedi.