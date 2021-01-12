Elvin’e üstün başarı ödülü

Almanya Akademik Değişim Servisi (DAAD), Oldenburg Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Beybin Elvin Tunç'a (27) üstün başarı ödülü verdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra Erasmus değişim programı ile Almanya'ya gelen Tunç, gösterdiği akademik başarı ve sosyal çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü. Oldenburg Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Verena Pietzner, "Tunç örnek bir insan ve ilham verici çalışmalara imza attı. Onun gibi insanlara ihtiyacımız var" dedi. Elvin Tunç ise, "Beni, üniversitem ödül için tavsiye etmiş. Binlerce insan arasından üstün başarı ödülünü almak inanılmaz güzel bir duygu" dedi.