Korona önlemleri devrede

KORONAVİRÜS vaka sayıları ile ölümlerin artması üzerine 31 Ocak'a kadar geçerli olan sıkılaştırılmış tedbirler dünden beri tüm Almanya'da devreye girdi. Tedbirler arasında, bir hafta içerisinde 100 bin nüfuslu bölgelerde vaka sayısının 200'ü bulması durumunda kişilerin 15 km yarıçapı dışına çıkmaması, bir kişiden fazla misafir kabul edilmemesi bulunuyor.ÜLKEDE, son 24 saatte 12 bin 497 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, ölü sayısının 343 olduğu açıklandı. Toplam ölü sayısı 40 bin 686'ya yükselirken, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 921 bin 24'e çıktı. Aile Bakanı Franziska Giffey, tüm okullar ve anaokulları için aynı kuralların geçerli olması talebinde bulundu. Erken gevşeme olmaması gereğine işaret edildi. BERLİN