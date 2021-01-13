Ber utanç kaynağı oldu

ALMANYA için dünya çapında utanç kaynağı haline gelen ve yaklaşık 11 yıllık gecikmeyle açılan BER'in ana terminalinin yeniden kapanması gündemde. BER ana terminali olan Terminal 1'de elektrik yalıtımında yaşanan sorun nedeniyle güvenlik kontrol araçlarına temas eden veya yaklaşan personeli elektrik çarptığı belirtildi.SENDİKA, şu ana kadar 60 olayın yaşandığını belirterek, sorun çözülünceye kadar Terminal 1'in kapatılmasını istedi. Son olarak 6 Ocak'ta 11 kez elektrik çarpması yaşandığı ve bazı durumlarda ambulans çağrıldığı kaydedildi. Yapılan ilk incelemede güvenlik kontrol araçlarının normlara uygun olduğu ifade edildi. BERLİN