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Ber utanç kaynağı oldu

İnşaatı 14 yıl sürdü, açılışı defalarca ertelendi. Hizmete giren Havalimanı terminalinde şimdi de elektrik yalıtım problemi var. Sorunları bitmeyen BER’de, güvenlik aracına dokunan çarpılıyor

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Ber utanç kaynağı oldu
YALITIM SORUNU VAR
ALMANYA için dünya çapında utanç kaynağı haline gelen ve yaklaşık 11 yıllık gecikmeyle açılan BER'in ana terminalinin yeniden kapanması gündemde. BER ana terminali olan Terminal 1'de elektrik yalıtımında yaşanan sorun nedeniyle güvenlik kontrol araçlarına temas eden veya yaklaşan personeli elektrik çarptığı belirtildi.

60 KİŞİ ÇARPILDI
SENDİKA, şu ana kadar 60 olayın yaşandığını belirterek, sorun çözülünceye kadar Terminal 1'in kapatılmasını istedi. Son olarak 6 Ocak'ta 11 kez elektrik çarpması yaşandığı ve bazı durumlarda ambulans çağrıldığı kaydedildi. Yapılan ilk incelemede güvenlik kontrol araçlarının normlara uygun olduğu ifade edildi. BERLİN
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Ber utanç kaynağı oldu
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