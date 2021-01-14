İskele kralı Bingöllü Ali

Türkler misafir işçi olarak geldikleri Almanya'da başarıdan başarıya koşuyor. Bunlardan biri de Köln'de iskele firması sahibi olan Ali Tokuş. 1987 yılında Almanya'ya gelen ve abisi Mustafa'nın yanında iskelelerde çalışmaya başlayan Tokuş, "Daha sonra süt satmaya başladık. Arada iskele işinde çalışmayı sürdürüyorduk. 1996'da diğer abim Ramazan ile firma kurduk. Taşeronlardan iş almaya başladık. Bir Alman firmasının sahibi bana 'İyi bir elemansın ama işveren olamazsın' dedi. Onun hırsı ile işe sarıldım" ifadelerini kullandı.BAŞLARDA 5-10 metrekare iskele malzemesi hayali kurduğunu ifade eden Bingöllü Tokuş, "Şimdi 600 bin metrekarelik malzememiz var. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki en büyük iskele firmalarının rakibi olduk. Eskiden bizi dikkate almayan firmalar, artık rakipleri konusunda daha dikkatli. Pek çok milletten 60 çalışanımız var. Şimdi taşeron firmalara da iş veriyoruz. Acemilik döneminde çok para kaybettik. Bu da bize büyük tecrübe kazandırdı. Mimarlık ve mühendislik firmalarıyla çalışıyoruz" diye konuştu.ALMANYA'YA gelirken Türkiye'de bir daire, bir bakkal almayı ve üç yıl sonra dönmeyi hayal ettiğini ifade eden Ali Tokuş, "Firmayı kurduktan sonra 6 yılda hedeflediğimiz yere üç yılda geldik. Şu anda devlet ve özel sektörlerin işlerini yapıyoruz. Artık geri dönme düşüncesinden de uzaklaştık. Bingöl Güzeldere köyünde fakir bir aileydik. O günleri de unutmadım. Bugün durumu iyi olmayan insanlara imkanlar dahilinde elimizden geldiği kadar destek oluyoruz" dedi.