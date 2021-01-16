Ayrımcı Rutte istifa etti

HOLLANDA'DA üç partiden oluşan koalisyon hükümeti istifa etti. İstifa sebebi ise vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık olarak açıklandı. Komisyonun raporunda çocuk bakım yardımı alan göçmen aileler "sahtekâr" diye yaftalanmış ve ödenekleri kesilmişti. Koalisyon hükümeti, 17 Mart'taki genel seçime kadar geçici hükümet olarak devam edecek.BAŞBAKAN Rutte, görev sürecinde, göçmenleri ve Türkleri dışlayıcı politikalara imza attı. Rutte, 11 Mart 2017'de, Hollanda'da yaşayan Türklerle biraraya gelmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımiz Fatma Betül Sayan Kaya'ya "İstenmiyorsunuz, gelmeyin" diyerek kabalık yapmış, polis köpeklerini vatandaşlarımızın üstüne salmış ve yaralanmalarına neden olmuştu. AMSTERDAM