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Ayrımcı istifa etti

Göçmenlere yaptığı ayrımcılık, Hükümeti’ni istifaya sürükledi. ’yi biz en çok, bakanımıza ve vatandaşlarımıza yaptığı saldırı olayıyla hatırlıyoruz

Giriş Tarihi: 16.1.2021 ABONE OL
Ayrımcı Rutte istifa etti
GÖÇMENLERE 'SAHTEKAR' DEDİLER
HOLLANDA'DA üç partiden oluşan koalisyon hükümeti istifa etti. İstifa sebebi ise vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık olarak açıklandı. Komisyonun raporunda çocuk bakım yardımı alan göçmen aileler "sahtekâr" diye yaftalanmış ve ödenekleri kesilmişti. Koalisyon hükümeti, 17 Mart'taki genel seçime kadar geçici hükümet olarak devam edecek.

SENİ KÖTÜ HATIRLAYACAĞIZ
BAŞBAKAN Rutte, görev sürecinde, göçmenleri ve Türkleri dışlayıcı politikalara imza attı. Rutte, 11 Mart 2017'de, Hollanda'da yaşayan Türklerle biraraya gelmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımiz Fatma Betül Sayan Kaya'ya "İstenmiyorsunuz, gelmeyin" diyerek kabalık yapmış, polis köpeklerini vatandaşlarımızın üstüne salmış ve yaralanmalarına neden olmuştu. AMSTERDAM
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Ayrımcı Rutte istifa etti
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