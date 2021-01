Dik duruşunu bozma Armin

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) ilk kez sanal ortamda gerçekleştirdiği kurultayda genel başkan seçilen Armin Laschet, Almanya'da Türklere en yakın olan politikacı. Merkel'in çizgisini devam ettirmesi beklenen Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Eyalet Uyum Bakanı olarak görev yaptığı yıllardan bu yana, devamlı olarak Türk toplumu ile içiçe oldu, sorunlarıyla ilgilendi.TÜRK nüfusun en kalabalık olduğu eyalette 2017 yılından bu yana başbakan olarak görev yapan Armin Laschet, 26 Eylül'de yapılacak genel seçime çok büyük ihtimalle CDU'nun başbakan adayı olarak girecek. Her ne kadar kardeş parti Hıristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder'in de başbakanlığa aday olabileceği belirtilse de, Merkel'in halefi olmaya en yakın isim Laschet.KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti'nin Aachen kentinde 1961'de doğdu. 1981-1987 yıllarında Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı. 1994'e kadar Bavyera'da serbest gazeteci olarak çalıştı. 1999-2005'te Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı. 2005-2010 yıllarında Kuzey Ren Vestfalya Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığı'nı üstlendi. 39 yıldır evli, üç çocuk babası.Türklerle ilişkilerinde samimi görünüyor, Türkler de onu çok seviyor.BAŞBAKAN Armin Laschet babasının, Alsdorf'taki Anna Madeni'nde çalıştığından behsederek, "Babam bana her zaman, 'Madende önemli olan insanın dini ya da kökeni değildir. Arkadaşına güvenip güvenemeyeceğin önemlidir" dedi. Babasının madenci künyesini hala anahtarlığında taşıdığını söyleyen Laschet, "Buraya gelirken babam künyesini şans getirmesi için bana verdi ve, 'İnsanlara, sana güvenebileceklerini söyle' dedi" diye konuştu.ÖZEL günlerde Türkleri unutmadı, Solingen'de her zaman Genç Ailesi'nin yanında durdu, Ramazan'da, Kurban'da Müslümanların bayramını kutladı. Her zaman sıcak mesajlar verdi, başta Türk toplumu olmak üzere eyaletteki göçmenlere sahip çıktı. Türklere olan yakınlığı nedeniyle ismi "Türk Armin"e çıkan Laschet, çizgisini hiç bozmadı, eyaletteki her insana eşit mesafede yaklaştı.Armin Laschet, Türklerin düzenlediği etkinliklerde genelde çay içiyor. Çayı çok seven Laschet, ev ziyaretlerinde de çay tercih ediyor. (Fotoğraf: Hayrettin ÖZCAN)Almanya'da bir eyalette göreve getirilen ilk uyum bakanı olan Armin Laschet, bir Türk berberinde sakal tıraşı olurken...ARMİN Laschet, Türk dostu olduğu kadar, PKK'nın da düşmanı... PKK yasağının kalkmasını savunan ve PKK'ya sempati beslediği bilinen Sevim Dağdelen ile bu konuda büyük tartışma yaşadı. Laschet, Dağdelen'e, "İnandırıcı olmak istiyorsan, önce PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyeceksin" demişti. Laschet'in başbakan olması durumunda PKK'nın "Almanya'da PKK yasağı kalkar" beklentisi de boşa çıkacak. PKK'lılar avucunu yalamış olacak.CDU yeni genel başkanı Armin Laschet ile Sabah Avrupa Köln muhabirimiz İbrahim Taş'ın yolları ilk kez, 2005'te kesişti. "Laschet Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı olduktan sonra takip ettiğim bir isim oldu" diyen muhabirimiz Taş, "Uyum Bakanı olarak görev yaptığından beri Laschet'i birçok etkinlikte takip ettim. Ne zaman görsem sorularıma yanıt verdi, fotoğraf çektirme isteğimi hiç geri çevirmedi. Aramızda dostluk gelişti" dedi. Laschet'in, 15 yıldır hiç değişmediği gibi Türklerin en çok güvendiği politikacı olmayı başardığını söyleyen Taş, "Şimdi Laschet, tüm Almanya'daki Türklerin 'Armin Abi'si olmaya aday"diye konuştu.