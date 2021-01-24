Faşistlerin bayrak hazımsızlığı

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Mahmut Aybey'in (46) hobi bahçesine astığı Türk bayrağını ırkçı komşusu hazmedemedi. Üç gün önce bahçesine gittiğinde bayrağı yerde gördüğünü dile getiren Aybey, "Bahçe kapısına asılı bir mektup buldum. Mektupta, 'Almanya gibi demokratik bir ülkede Erdoğan'ın bayrağının asılı olmaması lazım. Bu tehlikeli olabilir' yazıyordu. Şoke oldum" diye konuştu.AYBEY, "Daha önce bahçenin başka bölümünde imparatorluk bayrağı asılmıştı. Dernek yönetimi ırkçılığa karşı olduklarını ifade ederek bayrağı indirtmişti. Bir süre önce de Türkçe konuşmamamız yönünde uyarıda bulunuldu. Ben bu ülkede doğdum büyüdüm. İki de çocuğum var. Yasalarına saygılıyız. Polisin gereğini yapacağına inanıyorum" dedi.