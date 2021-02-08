Sena’nın mektubu başkanı duygulandırdı

AilesiyleKuzey Ren Vestfalya'nın Gladbeck kentinde yaşayan Sena Duman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile toplantısında okuduğu duygu dolu mektupta küçük Sena, Erdoğan'a kendisine olan sevgisini anlatıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye hitap eden Sena Duman, Mozaik Okulu'nun dördüncü sınıfına devam ediyor. Baba Necati Duman SABAH'a yaptığı açıklamada kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirtti. Duman, "Bizden habersiz mektup yazıp göndermiş. Tabii bir de mektubun böyle gündeme gelmesi hem bizi hem Sena'yı çok mutlu etti" dedi.Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından mektubu paylaştı. Altun, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var" paylaşımında bulundu.Ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de dört ablam var. Onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme. Çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm.