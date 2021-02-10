Almanya kilitlendi

Almanya'da devam eden yoğun kar yağışı ülkede ulaşımı felç etti. Önceki gece ülkenin önemli otoyollarından biri olan A2'nin Bielefeld mevkiinde çift yönde 37 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. TIR'ların yasağa uymayıp yola çıkması sonrası oluşan kuyrukta yüzlerce kişi 16 saatten fazla mahsur kaldı. A10, A4, A9 otoyollarında da TIR'ların yolda kalmasından dolayı, diğer araç sürücüleri saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ülke genelinde onlarca kaza meydana geldi. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde kar yağışının şiddetini azaltacağını ancak hava sıcaklığının gece eksi 18 dereceyi, rüzgarın da etkisiyle eksi 30 dereceyi bulacağını aktardı. FRANKFURT