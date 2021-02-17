Twitter bu manyağı niye susturmuyor? Aşağılık faşist

Hollandalı İslam ve göçmen düşmanı politikacı Geert Wilders, seçim öncesi yine çirkin yüzünü gösterdi. Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik fotoğraf ve yazılı hakaret içeren Twitter paylaşımında bulundu. Türkiye, Erdoğan'a terörist yakıştırmasında bulunan Wilders'e ağzının payını verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu" dedi.ÇELİK, "Eğer Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu faşist, masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır" diye açıklama yaptı.CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Geert Wilders ve Neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı. Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır" dedi. Altun, NCTV kuruluşunun raporu için ise "Mesnetsiz, taraflı ve cahilce. Köyün delisinden daha büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.HOLLANDA'NIN faşist politikacısı Wilders, düşmanlık tohumlarını hep seçim öncesi ekiyor. 2008'de 11 Eylül saldırılarını İslami metinlerle bir araya getiren Fitne filmini devreye soktu. AP'de beş sandalye kaptı. 2010 seçimleri öncesi Müslüman ve Türklere yönelik kin ve nefret içeren sözler sarf etti. Meclisteki üye sayısını 9'dan 24'e yükseltti. 2011 seçimleri öncesi 'Derdim İslam ile. Ülkede Müslüman sayısını azaltmak istiyorum' dedi. Partisi Limburg'da koalisyon ortağı oldu. 2012'de oy kaybedince ülkedeki camilerin kapatılmasını istedi. Peygamberimizi aşağılayan karikatürleri ülkesinde göstermeye kalkıştı. 2016 ve 2018'de seçim öncesi Kuran-ı Kerim'in yasaklanmasını istedi, camileri hedefine aldı. Geçen yıl, cami önlerinde domuz kızartmaya kalkıştı.ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Wilders hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Savcılık, "Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hakaret içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.SOSYAL medya sitesi Twitter'ın Türkiye'ye uyguladığı sistematik ayrımcılık katlanarak devam ediyor. "İfade özgürlüğü" adı altında Türkiye'ye yönelik düşmanlık içeren ifadeleri siteden kaldırmayan Twitter'ın ikiyüzlü politikası bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce Boğaziçi provokatörlerinin Kâbe saygısızlığı hakkında tweet atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımlarına bile kısıtlama getiren Twitter, Hollandalı faşist Wilders'ın Cumhurbaşkanı hakkında çirkin ifadeler kullandığı paylaşımına ise yasak getirmiyor.