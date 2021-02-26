Sağlık Bakanı emlak zengini

Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın birçok gayrimenkul satın alması üzerine gazeteciler bu konutların ne zaman ve kaç paraya alındığını araştırmaya başladı. Ancak Spahn satın aldığı villanın tam fiyatının yazılmasını mahkeme kararıyla engelledi. Spahn ve eşinin satın aldığı villanın "milyonlarca euro değere sahip olduğu" bildirildi, ama hiçbir gazete tam değerini yazamadı.BAKANIN satın aldığı villanın fiyatının yazılmasını önlemesi üzerine, bu kez bakanın milyonlarca euroluk konutları nasıl satın alındığı sorgulandı. Bakan Spahn'ın bir daireyi, devlete ait Gematik şirketinin genel müdüründen satın aldığı ortaya çıktı. Ancak genel müdürün, daireyi Spahn'a sattıktan sonra atandığı gibi maaşının da astronomik zamla 300 bin euroya yükseldiği belirlendi.SAĞLIK Bakanlığı her ne kadar, "Satın alınan daire ile atama arasında bağlantı yok" dese de, Bakan Spahn'ın dairesini satın aldığı adamı genel müdür ataması, ardından da maaşına astronomik zam yaptırması dikkat çekti. Spahn'ın 20 bin euro brüt bakan maaşıyla emlak milyoneri olmayı nasıl başardığı ise merak ediliyor. Jens Spahn, bakan olmadan önce sağlık alanında lobici olarak görev yapıyordu.ALMAN Bakan Spahn'ın değeri 1 ile 4 milyon euro arasında değişen gayrimenkuller almasını araştıran gazetelerden olan Tagesspiegel, bu kez farklı bir olayı ortaya çıkardı. Gazete, Sağlık Bakanı Spahn'ın avukatlarına talimat vererek, "Benim tapularımı soruşturan gazetecilerin kim olduğunu öğrenin" dediğini yazdı. Avukatlar bunun üzerine tapu dairesinden bu gazetecilerin isimlerini, soruları ve yanıtları istedi. Bakanın basını baskı altına almaya çalışması ise tepkilere yol açtı.