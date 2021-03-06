Tehdit sürüyor Beuth uyuyor

Almanya'da ırkçı NSU davasının avukatlarından Seda Başay Yıldız, 2,5 yıldır hedef olmasına rağmen, polis teşkilatı içindeki ırkçılar bulunamadı. Polis bünyesindeki ırkçıları görmezden gelen İçişleri Bakanı Peter Beuth, olayı çözmek bir yana, hiçbir adım atmış değil. Beuth'un bu sorumsuz tutumu sürerken, Türk avukata dönük tehditler devam ediyor. Bakan ise ısrarla suskunluğunu koruyor.SABAH'A açıklamalarda bulunan Seda Başay Yıldız, İçişleri Bakanı Peter Beuth'u sert dille eleştirdi. Beuth'un konuyla ilgilenmemesine tepki gösteren Başay Yıldız, "Durum ortada olmasına rağmen herhangi bir sorumluluk almak istemiyor. Bana ve aileme dönük tehdit mektupları devam ediyor" dedi. Avukat Başay Yıldız, "2,5 yıldır olayın çözülememesi inanılır gibi değil" diye konuştu.BAŞAY Yıldız, "Bana evimin güvenli olmadığını, bazı önlemler almam gerektiğini söylediler. Önerilerde bulundular. Ben de yaptırdım. Yaklaşık 5 bin 100 euroluk faturayı da İçişleri Bakanlığı'na gönderdim. Verdikleri cevap, 'Ya işte kusura bakmayın, ama bu bizim sorunumuz değil. Biz niye ödeyeceğiz. Bundan sorumlu değiliz' gibilerinden. Tamam da, benim adresimi sorgulayanlar, Hessen polisinden. Tabii ki sorumlusunuz" dedi.TAŞINDIĞI halde yeni adresine bile tehdit geldiğini kaydeden Seda Başay Yıldız, "Yeni adresimiz, kapalı kayıt. Yani kimsenin göremeyeceği bir kayıt. Buna rağmen adrese ulaşıp tehditlerini sürdürüyorlar" diye konuştu. Başay Yıldız, 80 kişilik özel bir komisyonun oluşturulduğu halde sorumluların hâlâ tespit edilememesini de eleştirip, "Olayı fazla büyütmek istemediler" dedi.Yıldız, Hessenli polislerin mesai saati içerisinde emniyet bilgisayarından kendisinin bilgilerini sorguladığını hatırlattı ve "İçişleri Bakanı Beuth, ile Eyalet Emniyet Müdürü Roland Ullmann, bunun benim özel sorunum olduğunu düşünüyor" dedi.