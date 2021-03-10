Hanau’da faşizm bitmedi

Almanya'nınHanau kentinde 19 Şubat 2020 günü ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren 4'ü Türk, 9 genç için kentte oluşturulan anma noktası tahrip edildi. Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin kurbanların anısına saygısızlık ettiğini, meydandaki kamera görüntülerinin incelemeye alındığını ve yakında failin ortaya çıkarılacağından emin olduğunu ifade etti.KAMİNSKY, öte yandan internette Hanau kurbanlarına hakaret içeren video hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Videonun blog yazarı Nikolai Nerling tarafından yayınladığını belirten Kaminsky, ırkçı yazarın kurbanlara hakaret ve alay ettiğini, onları suçlu olarak karaladığını söyledi. Kaminsky, "Videoda ırk savaşı propagandası yapıldı" diye konuştu.