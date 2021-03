Başbakan Angela Merkel, 23 Şubat 2012'de, yani 9 yıl önce, NSU cinayetlerini her ne pahasına olursa olsun çözeceği sözünü vermişti. Hatta Merkel bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için her şeyin yapılacağı sözünü verdi. Ancak NSU cinayetleri çözülemediği gibi, şimdi de Hanau terör saldırısının karanlık bilinmeyenleri ortaya çıktı.MERKEP, yıllar önce verdiği sözü unuttuğu gibi, sadece belirli aralıklarla "Üzgünüz, bir daha yaşanmamalı, kurban ailelerine ayıp oldu" şeklinde konuşmalar yapıyor. Ama asıl "Cinayetleri çözeceğiz" sözünü yerine getirmek için tek adım atmıyor. Dosyalar 120 yıllığına devlet sırrı ilan edildiğinde bile, suskunluğunu bozmadı. Uyum Zirvesi'nden sonra da Merkel yine sadece güzel sözler sarf etti.MERKEL, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı daha çok yol alınması gerektiğini söyledi. NSU terör örgütünün eylemlerini ve Hanau'daki saldırıyı hatırlatan Merkel, "Örneğin Türk kökenli insanların buraya hoşgeldikleri ve eşit fırsatlara sahip olduklarına inanmaları çok da kolay değil" dedi."Başbakan olarak söz veriyorum: NSU cinayetlerini aydınlatıp çözeceğiz ve suçlulara hak ettikleri cezayı vermek için her şeyi yapacağız."" Türklerin buraya hoş geldikleri ve eşit fırsatlara sahip olduklarına inanmaları çok da kolay değil. Bazıları bilinçli bazıları bilinçsiz, önyargıları ortaya çıkartmak için daha çok şeyler yapmamız gerekir."Almanya'ya gelen yabancılar ile ülkedeki göçmenlerin topluma uyumunu teşvik etmeyi hedefleyen beş aşamalı plan hazırlandı. Planda 100'ü aşkın önlem varBAŞBAKAN Merkel başkanlığındaki 13. Uyum Zirvesi'nden beş aşamalı ulusal eylem planı çıktı. Planın ilk aşaması, göç öncesini kapsıyor. İkinci aşama dil öğreniminin teşviki, üçüncü aşama toplumsal yaşama girişle ilgili önlemler, dördüncü aşama kültürel ve sosyal alanlara katılımı teşvik, son aşama ise topluma aidiyeti güçlendirici önlemleri içeriyor.SİVİL toplum kuruluşları ve göçmen derneklerinden 120 temsilcinin katıldığı çevrimiçi buluşmada Merkel, "Uyum, ülkemizin güçlenmesinde katma değerdir. Hepimiz Almanya'yız" dedi. Uyumdan Sorumlu Bakan Annette Widmann- Mauz, uyumun yaşamın her alanında destekleneceğini, birliğin güçlendirileceğini söyledi. BERLİN