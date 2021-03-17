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Giriş Tarihi: 17.3.2021

Türk modellere ayrımcılık yapılıyor

Fatih YILMAZ
Türk modellere ayrımcılık yapılıyor

Babası Türklerinden olan , “Çekik gözlü olmam nedeniyle tercih ediliyorum. Avrupa’da Türk mankenlere ayrımcılık yapılıyor” dedi

Almanya'nın en önemli ajanslarında dev markalar için modellik yapan Aynur Tuna (28), "Avrupa'da Türk modeller tercih edilmiyor, ayrımcılık yapılıyor. Çalıştığım ajanstaki tek Türk model benim. Almanya'da model olan çok az Türk genci var. Türkiye'de de yabancı modeller öncelikli" dedi. Aslen Adapazarlı olan genç model, "Korona aşısını Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin bulmasından dolayı büyük gurur duydum. Avrupa'da yaşasak da kimliğimizi unutmamalıyız. Türk kimliğimizle gurur duymalıyız" dedi.
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Türk modellere ayrımcılık yapılıyor
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