Türk modellere ayrımcılık yapılıyor

Almanya'nın en önemli ajanslarında dev markalar için modellik yapan Aynur Tuna (28), "Avrupa'da Türk modeller tercih edilmiyor, ayrımcılık yapılıyor. Çalıştığım ajanstaki tek Türk model benim. Almanya'da model olan çok az Türk genci var. Türkiye'de de yabancı modeller öncelikli" dedi. Aslen Adapazarlı olan genç model, "Korona aşısını Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin bulmasından dolayı büyük gurur duydum. Avrupa'da yaşasak da kimliğimizi unutmamalıyız. Türk kimliğimizle gurur duymalıyız" dedi.