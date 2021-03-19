Önce basketbolcu şimdi dizi oyuncusu

Omurilik hastalığı geçirince 24 yaşında tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Tan Çağlar (41), Alman Birinci Kanalı'nda (ARD) yayınlanan 'Tüm Dostluklar' (In aller Freundschaft) adlı dizide rol aldı. Alman televizyonlarında ilk kez Çağlar, gerçekten engeli bulanan biri olarak tekerlekli sandalyeye mahkûm doktor rolü ile seyirci karşısına çıktı.ÇAĞLAR, Dr. İlay Demir rolü için 70 aday arasından seçildi. Doktor rolünün kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Çağlar, "İlay Demir, yardıma ihtiyaç duymanın nasıl bir şey olduğunu benden daha iyi anlatan bir karakter" diye konuştu. Bir dönem Alman Tekerlekli Sandalye Milli Takımı kadrosunda da yer alan Çağlar, 2017'de sahneye çıkıp stand up yapmaya başlamış ve ödül almıştı.