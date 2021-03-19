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Giriş Tarihi: 19.3.2021

Önce basketbolcu şimdi dizi oyuncusu

CENGİZ PARLAYAN
Önce basketbolcu şimdi dizi oyuncusu

Önce başarılı bir basketbolcuydu, ardından sahnelerde esprileri ile kırıp geçirdi. Tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Tan, şimdi Alman dizilerinde boy gösterecek

Omurilik hastalığı geçirince 24 yaşında tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Tan Çağlar (41), Alman Birinci Kanalı'nda (ARD) yayınlanan 'Tüm Dostluklar' (In aller Freundschaft) adlı dizide rol aldı. Alman televizyonlarında ilk kez Çağlar, gerçekten engeli bulanan biri olarak tekerlekli sandalyeye mahkûm doktor rolü ile seyirci karşısına çıktı.

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ÇAĞLAR, Dr. İlay Demir rolü için 70 aday arasından seçildi. Doktor rolünün kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Çağlar, "İlay Demir, yardıma ihtiyaç duymanın nasıl bir şey olduğunu benden daha iyi anlatan bir karakter" diye konuştu. Bir dönem Alman Tekerlekli Sandalye Milli Takımı kadrosunda da yer alan Çağlar, 2017'de sahneye çıkıp stand up yapmaya başlamış ve ödül almıştı.
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Önce basketbolcu şimdi dizi oyuncusu
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