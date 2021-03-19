Türk’sün risklisin

Olayı ortaya çıkaran ise sigortalar arasında fiyat karşılaştırması yapan comparis.ch sitesi oldu. Sitenin yaptığı araştırmada yabancıların, İsviçreli araç sahiplerine göre ortalama olarak bir poliçe için yüzde 61 daha fazla prim ödediği ortaya çıktı. Özellikle Türk vatandaşları ile Balkan ülkelerinden gelen araç sahiplerine zamlı tarife uygulandığı belirlendi.YABANCILARA dönük fahiş fiyat uygulaması sigortadan sigortaya değişiyor. En büyük ekonomik ayrımcılığı "Baloise- Direct M" poliçesi ile Basler Versicherungen uyguluyor. Bu sigorta Türkler, Arnavutlar, Sırplar ve Kosovalılardan İsviçrelilere göre yüzde 89 daha fazla para alıyor. İsviçreli sigortacılar İtalyan şoförlere de ayrımcı davranıyor. Aynı poliçe bir İtalyan'a, İsviçreliye göre yüzde 13 zamlı satılıyor.ARAŞTIRMAYA göre Fransızlar yüzde 4 zamla nispeten daha ucuz kurtuluyor. Avusturyalılar ve Almanlar ise, İsviçrelilerle aynı parayı ödüyor. Sigortaların risk hesabını yaparken istatistiki verileri dikkate aldığı ve olayın aslında ayrımcılıkla ilgisi olmadığı iddia edildi. Ancak bunun bahane olduğunu Generali sigortasının tarifesi gösterdi. Generali, yabancılardan fahiş poliçe zamları talep etmiyor.