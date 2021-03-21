‘Kahraman çocuklarına yeni fırsatlar verelim’

İŞGÜCÜ piyasası uzmanı ekonomist Johannes Vogel, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin başarısına ilişkin yorumda bulundu. Vogel, "Irkçıların isteği gibi Türk kökenli çocuklara şans verilmemiş olsaydı, BioNTech'in Türk kökenli kurucuları şu an bu ülkede olmayacaklardı. Tanrı'ya şükür ki onların bu isteği gerçekleşmedi" diye konuştu.VOGEL sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kahramanların çocuklarını yeni uzmanlar olarak Almanya'nın gerçek bir parçası haline getirmek için yeni bir göç yasasına ihtiyacımız var. Eğitim sistemimiz bu çocuklara fırsatlar oluşturamadı. Göçmen kökenliler Alman şirketlerine yenilikçilik alanında ortalamanın üzerinde katkı sunuyor."