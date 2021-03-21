Tüm insanlığa örneksiniz

Kurdukları BioNTech şirketi ile 11 ay gibi rekor bir süre içinde koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Almanya'da liyakat nişanına layık görüldü. Çifte layık görülen "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı"nı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier takdim etti. Törene Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.KONUŞMASINDA Şahin ve Türeci'ye teşekkür eden Steinmeier'in 2021 yılının ilk liyakat nişanını bilhassa onore etmek için Şahin ve Türeci çiftine vermek istediği öğrenildi. Aşı ile insanların normal yaşama dönme şansına sahip olduklarını belirten Steinmeier, "Buluşunuz insan yaşamını kurtarıyor, toplumsal, bilimsel ve kültürel yaşamı kurtarıyor. Aşılanan her insan ile günlük rutine biraz daha yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.STEİNMEİER, "Ülkem adına, üstün bilimsel başarılarınız nedeniyle size teşekkür ediyorum. İlerideki büyük araştırmaların, çalışmaların çığır açan başarılar getirmesini diliyorum. Çok kişi başarınızı üstlenmek istedi, buluşunuza bir milliyet kazandırmak istedi. Ancak bir aşının milliyeti olmaz. Ne Alman'dır, ne Türk, ne de Amerikan. Siz, tüm dünyadaki insanlar için bir örneksiniz" dedi.Konuşmasında özellikle ekibine teşekkür eden Uğur Şahin, şirketlerinde 60 ayrı ulustan insanların çalıştığını belirterek, "Yolun üçte ikisini katettik. Önümüzdeki altı ay ise bizi çok yoracak. Üçüncü dalgaya yol açan mutant virüs, daha zor kontrol altına alınabiliyor. Gücümüzü birleştirip, muhtemelen daha uzun sürecek olan üçüncü dalganın moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu.ALMANYA'DAKİ en büyük liyakat nişanlarından birine layık görülen Şahin ve Türeci çifti de bir konuşma yaptı. Özlem Türeci, liyakat nişanı nedeniyle gurur duyduklarını belirtti. Türeci, "Dünya ile virüs arasındaki yarışta bizim için en önemli olan, etkili, ama yan etkisi az olan aşı geliştirmekti. Yani imkânsızı gerçekleştirmekti. Yıllar süren aşıyı, 11 ayda geliştirdik" dedi.KURDUKLARI BioNTech şirketi ile koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci, Axel Springer Yayınevi'nin verdiği "Axel Springer Award" ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile Axel Springer Yayınevi'nin sahibi Friede Springer de hazır bulundu.CUMHURBAŞKANI Steinmeier konuşmasında ilginç bir detaya da yer verdi. Steinmeier, "Uğur Şahin, 2.5 yıl önce mRNA teknolojisini olası bir salgında aşı geliştirmek için kullanabileceğini açıklayıp dikkatleri üzerine çekti. Ve o zamanlar bir pandemi kimsenin aklından bile geçmiyordu. Ve sonra virüs daha Avrupa'da yayılmadan siz 'Işık Hızı' ismini verdiğiniz proje ile aşı çalışmalarına başladınız" diye konuştu.