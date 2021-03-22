Almanya’da günlük vaka sayısı 20 binlere dayandı

Aralıkayında verilen kapama kararının ardından mart ayı başında önlemleri gevşeten Almanya, üçüncü dalganın çok ağır geçmesinden endişe ediyor. Mutasyona uğrayan virüsün çok daha hızlı yayılması vaka sayılarında patlamaya neden oldu. Günlük vaka sayısı yine 20 binlere yaklaştı. Önceki gün koronavirüse 17 bin 482 kişi yakalanırken, dün 13 bin 733 vaka açıklandı. Cumartesi günü 226 kişi, dün ise 99 kişi hayatını kaybetti.Almanya'da şimdi siyasiler ve bilimadamları, üçüncü dalganın en uzun salgın dönemi olmasından endişe ediyor. Robert Koch Enstitüsü de rakamların bu kadar artması üzerine bir açıklama yaptı. Enstitü, "Enfeksiyonlardaki artış hız kazanıyor" ussyarısında bulundu.B.1.1.7 isimli mutant virüsün hızlı yayılması nedeniyle önümüzdeki haftaların ağır ve zor geçeceğine dikkat çeken enstitü, "Durumun Paskalya döneminde aynı Noel öncesi gibi kötüye gitme ihtimali var" denildi.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise ülkesinin içinde bulunduğu üçüncü dalganın aşılama ile bile durdurulamayacağını söyledi. Spahn, "Vaka sayıları yükseliyor, mutant virüs oranı çok yüksek. Gerçekçi bir durum analizi yapacak olursak: Avrupa'da üçüncü dalgayı sadece aşılama ile durdurabilecek sayıda aşı yok" dedi.