Oturum izni işkencesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya'da süresiz oturumu bulunan Yaşar Tangüner (42), tatil beldesi Kaltern'de yedi yıldır hizmet veren kebap salonunu pandemi döneminde turist gelmeyince satmak zorunda kaldı. Üç çocuğu ve hamile olan eşi ile Almanya'ya yerleşme kararı alan Tangüder, geçen yıl eylül ayında Almanya'nın Ludwigshafen kentine geldi. Gelir gelmez de yabancılar dairesine gidip oturum izni başvurusu yaptı.DAİRE Tangüner'e üç ay geçici oturum izni verdi ve "Eşin ile çocuklarının işlemi uzun sürer. 15 Ekim'de gel" dedi. O gün daireye giden Tangüner'e bu kez 22 Aralık'a gün verildi. Randevu günü daireye giden Tangüner, kapıda '16 Aralık'tan itibaren sadece online ve mektup ile işlem yapılıyor' yazısı ile karşılaştı. 15 Aralık'ta işinden olan Tangüner, işlemlerinin yapılmasını beklerken '31 Ocak'ta ülkeyi terk edin' yazısı aldı.TANGÜNER, 31 Ocak'tan önce yeniden iş bulup çalışmaya başladı ve durumunu Yabancılar Dairesi'ne bildirdi. Daire bu kez de, "Almanya'yı 16 Nisan'a kadar terk edin" dedi. Olaylar karşısında şaşkına dönen Tangüner, "İlk randevuda bitirilmeyen işlem şu an bize işkence çektiriyor. Çocuklarım okula başladı. AB ülkesinde süresiz oturumumuz olmasına rağmen yapılana inanamıyoruz" dedi.ÜÇ çocuk babası Mersinli Tangüner, altı aylık hamile eşinin sağlık sigortası olmadığı için doktor kontrolüne gidemediğini anlattı ve "Eşim bir kez parasını ödeyerek, bir kez de Caritas'ın desteği ile kontrol olabildi. Almanya'ya yeni bir hayat kurmak için gelmiştik. Ev tuttuk, çocuklar okula, ben işe başladım. Schengen ülkesi bir ülkeden gelmemize rağmen oturum sorunu yaşıyorum" diye konuştu.