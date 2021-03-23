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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Pasaport krizine bakan çözümü

Mustafa AKBABA
Pasaport krizine bakan çözümü

’nın Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı , pasaport yenileme işlemi gecikenlere geçici oturum izni güvencesi verdi

MEKTUBA CEVAP VERDİ
BAKAN Herrmann, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu'nun (TGMN), 10 yıllık çipli pasaport süreleri dolan Türk vatandaşlarına ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan, pasaport süreleri bitim tarihi yaklaşan ancak konsolosluktan yakın tarihe randevu alamayanların durumuna açıklık getirdi ve bu durumda olanlara geçici oturum verileceğini söyledi.

MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK
BAKAN, oturum izninin pasaporta bağlı olduğunu hatırlattı ve pasaport yenileyenlerin yabancılar dairesine yeniden gittiklerinde geçici oturum statüsünün sorunsuz, mağduriyet yaşanmadan değiştirileceğini aktardı. Öte yandan bu durumda olanların bir an önce psaport değiştirmesi için başkonsolosluklar cumartesi günleri de hizmet veriyor.
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Pasaport krizine bakan çözümü
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