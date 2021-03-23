Pasaport krizine bakan çözümü

BAKAN Herrmann, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu'nun (TGMN), 10 yıllık çipli pasaport süreleri dolan Türk vatandaşlarına ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan, pasaport süreleri bitim tarihi yaklaşan ancak konsolosluktan yakın tarihe randevu alamayanların durumuna açıklık getirdi ve bu durumda olanlara geçici oturum verileceğini söyledi.BAKAN, oturum izninin pasaporta bağlı olduğunu hatırlattı ve pasaport yenileyenlerin yabancılar dairesine yeniden gittiklerinde geçici oturum statüsünün sorunsuz, mağduriyet yaşanmadan değiştirileceğini aktardı. Öte yandan bu durumda olanların bir an önce psaport değiştirmesi için başkonsolosluklar cumartesi günleri de hizmet veriyor.