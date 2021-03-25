Irkçılığı gündemden düşürmeyelim

Alman ZDF televizyonunun uzun soluklu dizisi Gece Vardiyası'nda karşımıza Tülay Yıldırım adlı başkomiser olarak çıkacak olan İdil Üner, "Irkçılık ile mücadele etmeye devam etmeliyiz" dedi. Dizinin Kan ve Demir adlı bölümünde bir aşırı sağcının konu edinildiğine işaret eden Üner, "Hayatım boyunca kişisel olarak ıkçılıktan etkilenmedim ama etkilenenleri biliyorum" dedi. Eşinin de aktör olduğunu ifade eden Üner, korona sürecinde sanatçı olarak çok zorlandıklarını belirtti ve yakında yönetmen Anika Decker'in filminde bir rolü olacağını söyledi. FRANKFURT