İş dünyasının Korona isyanı

ALMAN Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, işletmelerin artık önünü göremeyecek hale geldiğini belirtti. DIW Başkanı, "Son altı aydır önlemler ekonomiye mümkün olan en büyük zararı vermiştir. Belirsizlikler ekonomiye zehir etkisi yapıyor. Kaçınılmaz şekilde iflaslara ve işsizlikte artışa yol açıyor" dedi.COMMERZBANK baş iktisatçısı Jörg Kraemer, ayda yaklaşık 10 milyar euroluk ekonomik zarar oluştuğunu ifade etti. Alman Turizmciler Birliği (DTV) de yurt içi turizm için bir plan sunulması talebinde bulundu ve pek çok işletmenin artık köşeye sıkıştığına vurgu yaptı. Aile İşletmeleri Birliği ise yavaş seyreden aşılamayı eleştirdi.