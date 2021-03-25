O silahlar Nazilerde

Silahları kaçırdığı tespit edilen 41 yaşındaki komiserin Neo-Nazilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Asgaard isimli güvenlik şirketinde çalıştığı ortaya çıktı. Emniyet müdürlüğünün deposunda saklanan ve baskınlarda ele geçirilen silahlar ve mermileri kimliği henüz bilinmeyen kişilere veren komiser hakkında geçtiğimiz yıl da rüşvetten soruşturma açıldığı öğrenildi. Komiserin birçok yasadışı işi olduğu belirlendi.DEPO sorumlusu olarak görev yapan polisin bu silahların bazılarını şirketlere de verdiğinden hareket ediliyor. Polis hakkında izinsiz olarak Asgaard şirketine çalışmak, polis bilgisayarlarından sorgulama yapmak ve rüşvet almak gibi suçlardan ötürü devam eden bir soruşturma bulunuyor. Aşırı sağcı olduğundan şüphe edilen polis, iddiaları reddediyor. Ancak silahları kimlere verdiğini de söylemiyor.RHEİNLAND Pfalz Eyaleti'nin Germersheim kentinde yaşayan polis hakkında sadece savcılık değil, emniyet de bir soruşturma yürütüyor. Polisin, Asgaard için polis bilgisayarlarından sorgulamalar yapıp bunları şirkete verdiği belirlendi. Görevden el çektirilen polisin ırkçı çıkması halinde, silahların Nazilere verilmiş olması çok yüksek ihtimal.