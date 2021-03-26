Hollanda polisinden korkunç paylaşım: Bir Türk daha azaldı

Almanya'dansonra Hollanda polis teşkilatı içerisindeki faşist polisler deşifre oldu. Göçmen düşmanı polislerin WhatsApp gruplarında gerçekleştirdikleri yazışmada, 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın öldürülmesinden sonra, "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi. Irkçılık içerikli yazışmalardan birinde, Müslümanların her zaman dezavantajlı sosyal konuma sahip olduklarının yazıldığı aktarıldı.ORTAYA çıkan skandal paylaşımlarda, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerdeki tramvayların imha edilebileceği sözlerine yer verildiği de belirtildi. Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, yazışmalarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu ve ifadelerin kullanılmaması gereken aşağılayıcı sözler olduğunu dile getirdi. Westerbeke, polislerin kınandığını da söyledi.Rotterdam Designcollege'de eğitim gören Hümeyra Ergincanlı, 16 Aralık 2018 günü okuldan dönerken eski erkek arkadaşı Bekir Eraslan tarafından öldürülmüştü. Eraslan'ı defalarca polise şikâyet eden Hümeyra ve ailesi dikkate alınmamıştı. Hümeyra'yı 8 kurşunla öldüren katil zanlısı, 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.ALMANYA'DA geçtiğimiz yıl polislerin kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubunda tamamen göçmenler ile Türkleri hedef alan ifadelere rastlanmıştı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde gerçekleşen baskın sonrası ele geçirilen telefonlardaki yazışmalarda, şifreli mesaj ile resmen Türk ve Arapların hedef seçildiği anlaşılmıştı.Bir yazışmada, tüfek resmi ve eski alman yazı karakteriyle 'Türkçe ve Arapça da yayındayız. 90.3 radyo Cermanya. Kulaktan girer, kafada kalır" yazılmış. Bu cümlede Almanca 'Senden' kelimesi ile 'Öldürmek' kast edilirken, 'Kulaktan girer kafada kalır' ile de mermi vurgulanmıştı. Bir başka paylaşımda silah dürbünü ile Arap vatandaşına odaklanılan resim tespit edilmişti.