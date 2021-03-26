Kısırcı ayla finale koşuyor

Üniversite öğrencisi Ayla Canpunar (23), İsveç'te katıldığı aşçıların yeteneklerini sergilediği televizyon programı olan Masterchef'te hazırladığı Türk usulü yemeklerle şampiyonluğa yaklaşırken adından söz ettirmişti. Ayla, yarışamanın son bölümünde ekip arkadaşı Christin Kashou ile yaptığı kaz yemeği ile yarı finale kaldı. Son üç finalistten biri olmanın kelimelerle anlatılamayacak kadar mutluluk verici olduğunu sosyal medya paylaşımında ifade eden Ayla,Yarışmada bu kadar ilerlediğimden dolayı inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Hayalime ulaşmaya artık daha yakınım. Bana destek veren herkese minnettarım" dedi.