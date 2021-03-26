Kurban ailelerinden eyalete dava

OTOPSİ İÇİN İZİN ALINMADI
AİLELER, saldırılan mekânlardan birindeki acil çıkış kapısını polisin daha önce kapattırması, izinsiz otopsi yapılması ve ilkyardım ekiplerinin vurulanların nabzını kontrol etmemesi gerekçesi ile dava dilekçesi verdi. Aileler, ayrıca İçişleri Bakanlığı'na mektup yazdı ve polislerin terörist Tobias Rathjen'i sağ ele geçirilmesinde ihmal olduğunu belirtti.
SPD KOMİSYON TEKLİF ETTİ
ÖTE yandan Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eyalet Parlamentosu Grubu, saldırının aydınlatılması için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. SPD Meclis Grubu Başkanı Nancy Faeser, ailelerin bir yıldır sorduğu soruların yanıtlarını bilme hakları olduğunu söyledi ve "İçişleri Bakanlığı saldırıyı aydınlatmakla Tobias Rathjen yükümlü" dedi.