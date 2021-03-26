Kurban ailelerinden eyalete dava

AİLELER, saldırılan mekânlardan birindeki acil çıkış kapısını polisin daha önce kapattırması, izinsiz otopsi yapılması ve ilkyardım ekiplerinin vurulanların nabzını kontrol etmemesi gerekçesi ile dava dilekçesi verdi. Aileler, ayrıca İçişleri Bakanlığı'na mektup yazdı ve polislerin terörist Tobias Rathjen'i sağ ele geçirilmesinde ihmal olduğunu belirtti.ÖTE yandan Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eyalet Parlamentosu Grubu, saldırının aydınlatılması için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. SPD Meclis Grubu Başkanı Nancy Faeser, ailelerin bir yıldır sorduğu soruların yanıtlarını bilme hakları olduğunu söyledi ve "İçişleri Bakanlığı saldırıyı aydınlatmakla Tobias Rathjen yükümlü" dedi.