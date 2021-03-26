Sputnik V için harekete geçti

ALMAN Hükümeti, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Rus yapımı korona aşısı Sputnik V'in sipariş edilmesine dönük çalışmaları başlatmasını istedi. Almanya, aşının satın alınması sürecinin AB Komisyonu tarafından, tüm üye ülkeler adına yürütülmesini istiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sputnik V'in Almanya'da kullanımına prensipte karşı olmadığını söylemiş, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın izin vermesi halinde her tür aşının AB içinde kullanılabileceğini söylemişti. EMA, Rus aşısının kullanımına henüz yeşil ışık yakmadı.