Aday oldu linç başladı

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) milletvekili aday adayı olan Serap Güler, Türk derneklerine "destek vermekle" suçlanıyor. Genelde Türkiye lehine açıklama yapan herkesi hedef alan linç lobisinin içinde PKK sempatizanından FETÖ'cüsüne her çeşit Türkiye düşmanı bulunuyor. Ve şimdi bu linç lobisi, NRW'li Müsteşar Serap Güler'i hedef aldı.SERAP Güler aleyhinde delil yerine dedikodudan ibaret bilgilerle kampanya başlatan linç lobisi, Güler'i Almanya'da bitirmek için politikacıyı AK Parti, Milli Görüş, dini dernekler, DİTİB ve Ülkücü cemaati ile ilişkilendirdi. Güler'i "CDU'nun kapılarını bu insanlara açmakla" itham eden linç lobisinin iddiaları gündeme getirdiği zaman da manidar. Çünkü Köln'de hafta sonunda, Güler'in adaylığı belli olacak.GÜLER'İN Türk derneklerinin verdiği iftar yemeklerine katılmasını da "suç" olarak lanse eden linç lobisi, "Serap Güler'in de dahil olduğu Çeşitlilik Birliği (UdV), İslami, Türk-milliyetçi örgütlerle işbirliği yaptı. Hatta Güler bir iftar yemeğinde İGMG temsilcileri ile bile buluştu" dedi. Güler'in milletvekili olmasını engellemek isteyen lobi, Güler'in 7-8 yıl önceki fotoğraflarını ve yazılarını paylaştı.